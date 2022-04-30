Обычных дельфинов или дельфинов-киборгов, не уточняется.

Как сообщают исследователи USNI News (веб-сайта Военно-морского института США), недавно Россия показала свою новую разработку, о существовании которой до сих пор никто не слышал – дрессированные военные дельфины. Данная технология, по словам источников, уже не единожды в тайне применялась российской стороной, но в последний раз она была задокументирована. Дрессированных дельфинов использовали для охраны Черноморского флота во время спецоперации на Украине. Они прикрывали тылы.

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На предоставленных Военно-морским институтом США изображениях видно, как два загона с военными дельфинами были размещены у входа в гавань Севастополя. ВМФ России начали применять дельфинов на практике ещё в конце февраля.

Как отмечает USNI News, первые программы по дрессировке диких дельфинов и обучению их работать со специальными подразделениями начались во времена холодной войны, а сегодняшние разработки принадлежат Советскому Союзу. Тренировка с дельфинами проводилась в основном в Казачьей бухте под Севастополем, где и по сей день находятся млекопитающие.

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Источник не уточняет, имеются ли в виду дельфины-киборги или обычные дельфины. Если вторые, то возникает вопрос, каким образом даже хорошо обученные дельфины могут охранять целую военную базу.

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