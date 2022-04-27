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Nike выпустила NFT-кроссовки за более чем 100 тыс. долларов
Кроссовки есть, а одеть их нельзя.
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Очевидно, взяв пример с покемонов, компания Nike совместно с цифровой студией RTFKT решила создать собственные кроссовки в Meta-вселенной. Их покупка, как и в реальной жизни, может "неплохо потрепать" кошелёк, однако с одним маленьким нюансом: физической версии кроссовок покупатель не получит. Иными словами, они появятся только в интернете, и их можно будет (вероятнее всего) выгодно продать на бирже после "пампа" коллекции, если таковой случится.

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Ключевая механика NFT-кроссовок от Nike состоит в том, что они дорогие не просто потому, что их выпускает Nike. Как сообщают в пресс-службе компании, каждую пару можно будет самостоятельно настраивать на свой вкус с помощью т.н. "флаконов со скинами". На анонсирующем видео чётко видно, как обычные кроссовки превращаются в раскрашенные после того как в них вставляют колбу со скином. Процесс добавляет обуви всевозможные сверкающие и мигающие элементы, галочки, огни, молнии, пузырьки и прочее.

Как именно будет происходить "путешествие по экосистеме RTFKT", в видео не сказано. Возможно, те самые пузырьки со скинами придётся докупать отдельно: из этого получился бы хороший маркетинговый ход. Возможно, определённые скины будут поставляться в комплекте с виртуальными кроссовками.

Нынешняя стоимость средних моделей коллекции "RFTKT X Nike Dunk Genesis" колеблется от 6 до 10 тыс. долларов. Модели с редкими скинами стоят от 40 тыс. долларов, а цена на нечто вроде "легендарных" кроссовок достигает 100 тыс. долларов за пару. "Мифические" кроссовки, которые менее распространены, на аукционе продаются за 500 тыс. долларов. Их можно оплатить только в криптовалюте Ethereum (ETH).

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Как сообщают разработчики, хоть одеть кроссовки и нельзя, им всё-таки есть одно интересное применение: обувь можно примерить в VR-фильтре Snapchat, дабы в деталях рассмотреть, как бы она выглядела на ногах.
Источник.

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#nft #nike
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