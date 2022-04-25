Даже бюджетные карты следующего поколения обещают быть слишком производительными.

По сообщениям, примерно в середине июля-конце августа намечен полноценный релиз новых видеокарт Intel Arc Alchemist 1-го поколения. По предварительным данным, в них хватит мощности, чтобы на равных потягаться с линейкой RTX 3000 и "бросить вызов" некоторым моделям RX 6000, однако главная цель компании – не поставить слишком большую цену. Таким образом, если всё пойдёт по плану, устройства линейки Arc Alchemist смогут стать первыми народными ускорителями с хорошими характеристиками.

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Насчёт характеристик, к слову, реальных тестов проводилось не так много. В основном о мощностях Arc Alchemist сказано только на бумаге. Тем не менее, нет никаких причин не доверять обозначенной ранее информации. Так, например, инсайдер из Twitter указывает, что флагманский чип Arc A770 будет основан на кристалле ACM-G10 и получит минимум 16 GB памяти GDDR6. Ускорители A750 и A580, соответственно, по мощности будут чуть отставать. Последняя получит всего 8 GB памяти. Младшие модели из категории A300 смогут "потягаться" с nVidia GeForce RTX 3050 или RTX 2060. Кроме того, по данным инсайдера, флагманская Arc A770 сразу на старте будет иметь более дешёвый аналог с 8 GB памяти.

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Исходя из этого, можно нарисовать примерно такую иерархию:

Arc A770 vs RTX 3060 Ti/3070, однако на старте обе карты проиграют по мощности бюджетной RTX 4060

Arc A750 vs RTX 3060. Будут актуальными до момента выхода на рынок RTX 4050 в 2023 году

Arc A580 vs RTX 3060

Arc A380 vs RTX 2060

Arc A350 vs RTX 3050.

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