В правительстве насторожены тем, что много киберспортсменов покидают Россию.

Сообщается, что за последние несколько месяцев резко увеличился процент IT-шников, покинувших Россию. Кроме них страну массово покидают известные киберспортсмены или даже целые команды игроков. Например, 20 марта о выезде из РФ подтвердил Роман RAMZES666 Кушнарёв – победитель 5 мажоров в дисциплине Dota 2. Через 6 дней после этого территорию России пересекла мультигейминговая киберспортивная организация Team Spirit, недавно победившая в The International 10 по Dota 2. Призовой фонд составил более 18 млн долларов.

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В этой связи Федерация компьютерного спорта России предложила на время узаконить проект, предполагающий оказание государственной поддержки отечественным киберспортсменам, защищающим имидж РФ на международных соревнованиях. Президент федерации Дмитрий Смит, пишет ТАСС, внёс в Госдуму пакет экстренных мер для киберспортсменов.

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По нему, во-первых, некоторые геймеры, оставшиеся в России, получат временную отсрочку от армии. Подчёркивается, что не все. Как именно будут определять, кто сможет официально не служить, не сообщается. Во-вторых, президент ФКСР считает, что когда отсрочка закончится, отправлять геймеров в обычные части было бы неправильно. Для них нужно создать специальные отдельные "кибервойска", где понадобится развитая мелкая моторика рук и высокая реакция, с помощью которой решения будут приниматься за десятые доли секунды. Если в наличии у такой роты будет современное вооружение, она сможет многого достичь не только в играх, но и в реальных условиях.

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