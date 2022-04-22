Пользователям не приходят СМС-сообщения.

В конце февраля 2022-го японская Sony приняла решение присоединиться к наложенным на Россию санкциям. Сообщается, что за этим последовала отмена релизов популярных фильмов Sony Pictures в РФ и блокировка для россиян аниме-сервиса Crunchyroll. В связи с санкциями со стороны Японии, для граждан РФ был временно заблокирован магазин игр PlayStation Store на приставках нового поколения PS5. Прошлое поколение – PS4, – как говорят пользователи, также пострадало от ограничений.

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Таким образом, официально приобрести цифровую версию игры, если геймер купил себе PlayStation 5 Digital Edition, было единственным вариантом добавления тайтла в библиотеку. Владельцы версии с дисководом получили преимущество – они могут покупать физические копии видеоигр в ближайших магазинах электроники. Возможно, даже немного дешевле, чем в PS Store.

С 19 апреля, как отмечают пользователи, вступило в действие новое ограничение. Оно буквально превращает приставки PS4 и PS5 в "кирпичи", т.к. использовать их по назначению более нет возможности. По словам источника, российские геймеры жалуются, что им перестали приходить СМС-коды с активацией аккаунта PlayStation ID. Войти в старый аккаунт или создать новый пользователи не могут. Притом, что примечательно, система указывает, что СМС-сообщение с кодом было успешно отправлено.

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В связи с проблемами со входом, появилось альтернативное решение. Можно сказать, "лазейка в систему". Чтобы выполнить авторизацию, нужно на другом устройстве с активной сессией проделать следующие шаги: "Безопасность" – "Резервные коды". При повторной попытке авторизации: "Не удается получить код" – "Вход в сеть с помощью резервного кода". Такой способ, однако, не позволит зарегистрировать новый аккаунт или войти в существующий, если он находился на одном устройстве.