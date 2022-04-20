Судя по видео, полки буквально завалены видеокартами.

В сентябре 2020, без громких презентаций, исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг прямо у себя на кухне анонсировал новую линейку видеокарт под названием GeForce RTX 3000. В том же месяце начались продажи, и стало понятно, что майнить на чипах гораздо выгоднее, чем играть. Более того, поиграть на RTX 3070, 3080 или 3090 и в 2021-м смогли единицы: покупку процессора не гарантировала даже 100%-я предоплата и заказ в первые минуты появления в магазине.

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После долгих месяцев борьбы с майнерами, им таки удалось взломать технологию LHR (Low Hash Rate), однако сложность добычи криптовалюты сделала своё дело. Сегодня RTX 3080 в день даёт не более 2 долларов. Окупается карта больше года. Тем временем пользователи Reddit сообщают, что чем меньше доход от майнинга, тем больше ускорителей появляется на полках. Свои слова они не раз подтвердили с помощью фото и видео, на которых полки "усыпаны" GeForce RTX 3000. Вот несколько примеров: 1, 2, 3.

Среди причин конца дефицита ускорителей эксперты не выделяют какую-то одну определённую. По их мнению, на рынок повлияла совокупность разных событий. Вначале карты RTX перестали быть актуальными в добыче "крипты", потом наладилось производство полупроводников, а вследствие этого увеличились поставки в магазины.

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р RTX 3060 Ti подешевела в два раза -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке

В Techradar отмечают, что предсказания по поводу нормализации рынка ускорителей к 2023 году оправдывают себя ежедневно. Уже сегодня большинство видеокарты в магазинах Америки продаётся по рекомендованной стоимости. Дальше, по прогнозам аналитиков, будет только лучше, а это означает, что те, кто ждал несколько лет, чтобы обновить систему ПК, наконец-то получит шанс сделать это, не потратив на одну лишь видеокарту целое состояние.

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