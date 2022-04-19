Сегодня для криптовалютных промыслов наступили тяжёлые времена. Добыча монет в свете невероятно высокой сложности майнинга не оправдывает себя даже на самых подходящих для этого дела картах вроде RTX 3080 Ti или RTX 3090 Ti. Первая едва дотягивает до 2 долларов в день, что фактически означает, что для появления профицита потребуется почти 2 года усердного майнинга. Кроме того, близится релиз RTX 4000 и RX 7000 – с новыми ограничениями LHR (Low Hash Rate) и новыми проблемами для майнеров.
реклама
Хоть как-то увеличить количество добычи недавно смогли довольно нестандартным путём. Портал TweakTown для этого взял две модели:
- ASUS GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix LC: гибридная система жидкостного охлаждения
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X: воздушная система охлаждения.
Обе видеокарты разогнали по максимуму, увеличив базовую частоту до 1538 МГц, скорость передачи данных – с 21 до 24,6 Гбит/с, а пропускную способность c 1008 до 1181 Гбайт/с. Это доказывают результаты тестов в TechPowerUp GPU-Z. В игровых тестах, по понятным причинам (нестабильная работа из-за разгона, перегрев систем охлаждения), количество кадров не увеличилось. Зато, отмечают эксперты ресурса, весьма неплохой "апдейт" получился в майнинге.
В самых стандартных условиях RTX 3090 Ti производства ASUS показывает около 110 MH/s. Ускоритель от MSI отстаёт на 3 MH/s. При достаточных нагрузках их потребление легко превышает 450–500 Вт. Разогнанные же карты со средним потреблением в 350 Вт продемонстрировали рост показателя эффективности майнинга на 25%: RTX 3090 Ti MSI превысила 135 MH/s, а RTX 3090 Ti ASUS почти преодолела 126 MH/s.
Таким образом, учитывая все неблагоприятные факторы, в том числе и сложность майнинга, за день модернизированная RTX 3090 Ti с нынешним курсов Ethereum может приносить примерно $5,5 без учёта электричества. Если покупать чип по его рекомендованной цене, на окупаемость по-прежнему уйдёт больше года.
Источники: 1, 2.