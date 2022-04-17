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Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
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Некоторое время назад все рыночные факторы указывали на то, что приближается новая волна майнинга на видеокартах. Даже несмотря на то, что nVidia пообещала рекомендованные цены на все модели линейки RTX 3000. Во-первых, майнеры смогли окончательно одолеть систему (LHR) Low Hash Rate, ограничивающую скорость добычи криптовалюты. Во-вторых, переход Ethereum на PoS (proof of stake) внезапно решили перенести на несколько месяцев, вплоть до 3-го квартала 2022 года. Кроме того, стоимость самой монеты ETH зафиксировалась на значении $3 000.

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В свете этих событий сложно было с уверенностью сказать, что карты снова не начнут исчезать из магазинов. Однако случилось обратное. Из-за невероятно высокой сложности майнинга Ethereum добыча "крипты" стала крайне невыгодна. Так, например, за полный день работы RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара. Это с учётом того, что данная видеокарта считается одной из лучших в майнинге. По подсчётам, окупить свою цену такими темпами RTX 3080 Ti сможет только через 2 года работы, если она, конечна, была куплена примерно за $1 200.

Акции AMD и nVidia, когда поставки чипов на рынок выросли по экспоненте, поползли вниз. Аналитики объясняют падение тем, что европейский и американский рынок практически перенасытился видеокартами, и теперь к их массовой скупке могут приступить майнеры.

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Эксперты hardwaretimes отмечают, что криптомайнинг не вернется в ближайшее время ещё и потому, что на очереди готовится выпуск GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000 – следующего поколения графических ускорителей. Они, вероятнее всего, также будут поставляться с ограничителем LHR, только на этот раз улучшенным. По крайней мере до такой степени, чтобы на его взлом ушло больше года.
Источник.

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#видеокарты #майнинг #криптовалюта #ethereum #ethereum mining #ethereum 2.0
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Вадим Андриевский
14:27
Вот от рубля ноль откинуть и станет доллар по 60 коп- как при ссср. Будут доллары - заходи дарагой. А не будет - ну ты как то и без видеокарты сможешь импортозамещаться . В Китайцев перепайки купишь.
Видеокарты дешевеют на фоне роста курса рубля – GeForce RTX 3060 скинула половину стоимости
Чи Да?
14:26
Увы, сначала в расии будет граждaнская война, a зaтем рaзвaл госудaрствa. Об этом тебе любая гадалка скажет. Карты таро уже давно показывают чёрную полосу неудач для этой страны.
Россия планирует к 2030 году производить собственные чипы по 28-нм техпроцессу
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