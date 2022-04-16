Месяц назад, вследствие проведения военной спецоперации на Украине, с российского рынка помимо прочих компаний ушла польская студия по разработке видеоигр CD Projekt RED. Разработчики отметили, что официальную позицию России в данном конфликте они не поддерживают, поэтому граждане РФ и РБ более не смогут легально приобретать продукты компании: трилогию The Witcher, спин-оффы по "Ведьмаку", а также Cyberpunk 2077. По данным CDPR, на Россию и Беларусь приходилось около 5,4% от общей выручки.
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Вчера раскрылись новые детали: CD Projekt RED также прекращает сотрудничество с российскими разработчиками, помогавшими в создании величайших игр. Например, не так хорошо известная студия Saber Interactive. С ней разорвали контракт. В отчёте компании указывается, что польская студия с нынешнего момента отказывается от услуг российских и белорусских партнёров. В дополнение к сказанному в CDPR отметили, что это решение никак не связано со спецоперацией.
Незадолго до этого в сети появились слухи, что выпуск некстнген-версии The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения Sony PlsyStation 5 и Xbox Series X по неизвестным причинам затянется. Очевидно, причина одна – прекращение сотрудничества с Saber Interactive. Когда конкретно выйдет игра, пока что не сообщается.