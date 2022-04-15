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Власти планируют полностью внедрить импортозамещение в области российской электроники до 2030 года
На проект уйдёт 3,2 трлн рублей из госбюджета.
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Последствия санкций, направленных на понижение российского ВВП, как уже было очевидно некоторое время назад, заставили правительство пересмотреть свои взгляды на полупроводники. Импортозамещение, о котором так много рассказывают, пошло немного не в ту степь, что отчётливо видно на примере LADA Vesta (ОАО «АВТОВАЗ) и КамАз 43118 ("Ростех"), которые более чем на 50% состоят из импортных комплектующих. Тем не менее, возможно, скоро это изменится.

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О позитивной динамике говорит недавно подготовленный и уже одобренный правительством глобальный нацпроект в области электроники. До 2030 года на него планируют потратить чуть меньше 3,2 трлн рублей. Ответственные за реализацию вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко рассказали пока что о 4-х ведущих направлениях: продукт, инфраструктура, спрос, кадры. По каждому из них подготовят отдельные федеральные проекты.

"Продукт"
В этой области планируется полное перепрограммирование зарубежных решений, создание российских аналогов, перенос производств в РФ и Китай. До 2024 года будет достигнуто полное импортозамещение по всем вышеупомянутым направлениям, а к 2030 будет создан окончательный "продуктовый портфель российских технологий". Затраты: 1,14 трлн руб.

"Инфраструктура"
Здесь будет активно вестись разработка производства полупроводников по технологии 90-нм. Полный переход на 28-нм намечается на 2030 год. Тогда же на рынок начнут поступать отечественные продукты 100%-го российского производства. Кроме того, увеличат количество дизайн-центров: с 70 до 300. Затраты: 460 млрд руб.

"Спрос"
Данное направление будет искать методы продвижения отечественных технологий обычным пользователям. По предварительным результатам, до 2030 года около 30% домохозяйств в России перейдёт на российскую технику. На рынке госзакупок доля нашей электроники составит все 100%. Затраты: 1,28 трлн руб.

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"Кадры"
Это направление в основном ориентировано на выпускников вузов РФ. Им увеличат стипендию, а условия для поступления сделают ещё более благоприятными. До 2030 года правительство собирается провести 2 тыс. научно-исследовательских работ, разработать минимум 400 прототипов совершенно новой электроники и на базе ещё не построенных дизайн-центров оборудовать 1000 экспертных команд для дальнейших работ.
Источник.

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#санкции #импортозамещение
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