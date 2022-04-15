Работать она будет примерно так же, как и обычная.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Позавчера всемирная платёжная система Mastecrard произвела маленькую революцию в мире банковских услуг. Специалисты компании совместно экспертами крипто-платформы Nexo создали первую в мире криптовалютную дебетовую карту под названием Nexo Card. Она позволит не только безопасно хранить криптовалюту, но и за неё приобретать все необходимые владельцам товары от кофе на улице до смартфонов в магазинах.

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Ключевая функция карты Nexo Card состоит в том, что она наконец решает проблему частой невозможности потратить запасы BTC, ETH, DOGE, USDT или какой-либо другой криптовалюты во многих жизненных ситуациях, потому что число магазинов и веб-сайтов, принимающих "крипту" в качестве реальных денег, крайне ограничено.

В отличие от других платёжных систем, криптовалютной дебетовой карте не требуются запасы вашей "крипты" как основной инструмент платежа. Вместо этого она хранится на серверах в качестве залога, подтверждающего платежеспособность, а расчёт идёт в местной валюте.

Таким образом виртуальные деньги на сервере конвертируются в реальные, что даёт возможность приобретать товары по всему миру, как и с любой другой картой Visa/Mastercard. Кроме России: 2 марта ЕС отключил РФ от системы SWIFT, запретив международные переводы. Nexo Card в России также вряд ли появится из-за санкций.

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Стоит отметить, что за каждую покупку по карте Nexo Card MasterCard предусмотрела кэшбэк до 2 %. Доподлинно известно, что криптовалютную карту можно будет приобрести как в физическом, так и в виртуальном виде, а ещё она будет совместима с Apple Pay и Google Pay. Иными словами, привычного комфорты оплаты продуктов по NFC пользователи не лишатся.

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