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В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
Возможно, именно такой она и задумывалась. Медленнее, зато дешевле.
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Через официальные источники nVidia наконец поделилась официальной иерархией производительности видеокарт из линеек Ampere и Turing: GTX 16, RTX 20 и RTX 30. Как и предполагалось, наиболее слабые результаты показали процессоры серии GTX 16: 1650, 1650 SUPER, 1660, 1660 SUPER и 1660 Ti. Далее по производительности идёт не RTX 20, а RTX 3050 – младшая модель нового поколения Ampere. Она не намного обходит GTX 1660 Ti, но зато отстаёт от RTX 2060.

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По тестам мы уже знаем, что разработчики сделали RTX 3050 медленнее любой карта RTX 20. В ней не самое топовое железо, даже по сравнению с прошлым поколением, однако она значительно дешевле своих конкурентов. Рекомендованная цена на RTX 3050 составляет $250 (21 тыс. руб. по нынешнему курсу). RTX 2060 6 GB на старте продаж оценивалась в $350 (29 тыс. руб. по нынешнему курсу).

Следующая модель линейки Ampere – RTX 3060, по данным nVidia, обходит RTX 2070 8 GB и все карты до неё. Тем не менее, она по-прежнему отстаёт от RTX 2070 SUPER, RTX 2080 и RTX 2080 SUPER. Продвинутая версия RTX 3060 Ti находится на ступеньку ниже флагманской RTX 2080 Ti. Опережают RTX 2080 Ti по производительности оставшиеся ускорители Ampere: RTX 3070, 3070 Ti, RTX 3080 10 GB, RTX 3080 12 GB, RTX 3080 Ti, RTX 3090 и самая мощная видеокарты на рынке – RTX 3090 Ti.

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Насколько бы ни отставала RTX 3050, в тестах она показывает себя в разы лучше, чем аналог от AMD – бюджетная RX 6500 XT. Во множестве современных игр она бесполезна по причине недостачи видеопамяти: в RX 6500 XT встроено всего 4 GB. В RTX 3050 же, напротив, 8 GB.
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#rtx #rtx 3000 #rtx 3050 #rtx 2000
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