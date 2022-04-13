Возможно, именно такой она и задумывалась. Медленнее, зато дешевле.

Через официальные источники nVidia наконец поделилась официальной иерархией производительности видеокарт из линеек Ampere и Turing: GTX 16, RTX 20 и RTX 30. Как и предполагалось, наиболее слабые результаты показали процессоры серии GTX 16: 1650, 1650 SUPER, 1660, 1660 SUPER и 1660 Ti. Далее по производительности идёт не RTX 20, а RTX 3050 – младшая модель нового поколения Ampere. Она не намного обходит GTX 1660 Ti, но зато отстаёт от RTX 2060.

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По тестам мы уже знаем, что разработчики сделали RTX 3050 медленнее любой карта RTX 20. В ней не самое топовое железо, даже по сравнению с прошлым поколением, однако она значительно дешевле своих конкурентов. Рекомендованная цена на RTX 3050 составляет $250 (21 тыс. руб. по нынешнему курсу). RTX 2060 6 GB на старте продаж оценивалась в $350 (29 тыс. руб. по нынешнему курсу).

Следующая модель линейки Ampere – RTX 3060, по данным nVidia, обходит RTX 2070 8 GB и все карты до неё. Тем не менее, она по-прежнему отстаёт от RTX 2070 SUPER, RTX 2080 и RTX 2080 SUPER. Продвинутая версия RTX 3060 Ti находится на ступеньку ниже флагманской RTX 2080 Ti. Опережают RTX 2080 Ti по производительности оставшиеся ускорители Ampere: RTX 3070, 3070 Ti, RTX 3080 10 GB, RTX 3080 12 GB, RTX 3080 Ti, RTX 3090 и самая мощная видеокарты на рынке – RTX 3090 Ti.

анонсы и реклама RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке 3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Насколько бы ни отставала RTX 3050, в тестах она показывает себя в разы лучше, чем аналог от AMD – бюджетная RX 6500 XT. Во множестве современных игр она бесполезна по причине недостачи видеопамяти: в RX 6500 XT встроено всего 4 GB. В RTX 3050 же, напротив, 8 GB.

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