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Google переводчик предлагает заменить "Dear Russians" на "Dead Russians"
Роскомнадзор требует немедленно исправить ошибку.
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Несколько дней назад стали появляться первые скриншоты того, как Google переводчик предлагает заменить словосочетание "Dear Russians" (дорогие русские) на "Dead Russians" (мёртвые русские). После проверки системную ошибку проанализировали в Роскомнадзоре, откуда своевременно отправили в корпорацию Google LLC требование немедленно удалить нарушение экстремистского характера.

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В Роскомнадзоре отмечают, что ошибки подобного характера не имеют права происходить в сервисе, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Угрозы в адрес россиян ведомство требует незамедлительно удалить, а также детально разъяснить, что послужило причиной такому инциденту. Что интересно, аналогичные упоминания в переводчике других национальностей вроде "Dear Germans" или "Dear Italians" к ошибке не приводят, что само по себе наводит на подозрения. Как уже установили в ведомстве, предложение исправить "неправильное словосочетание" короткий период времени высвечивалось только у россиян.

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Напомним, недавно Google, которую обвинили в ведении информационной войны против России, таинственным образом убрала из поисковой выдачи сайты Минобороны и МИД РФ. Как позже разъяснили специалисты компании, руководство подобных требований не направляло.
Источник.

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#google #переводчик
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