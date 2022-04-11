Несколько дней назад стали появляться первые скриншоты того, как Google переводчик предлагает заменить словосочетание "Dear Russians" (дорогие русские) на "Dead Russians" (мёртвые русские). После проверки системную ошибку проанализировали в Роскомнадзоре, откуда своевременно отправили в корпорацию Google LLC требование немедленно удалить нарушение экстремистского характера.
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В Роскомнадзоре отмечают, что ошибки подобного характера не имеют права происходить в сервисе, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Угрозы в адрес россиян ведомство требует незамедлительно удалить, а также детально разъяснить, что послужило причиной такому инциденту. Что интересно, аналогичные упоминания в переводчике других национальностей вроде "Dear Germans" или "Dear Italians" к ошибке не приводят, что само по себе наводит на подозрения. Как уже установили в ведомстве, предложение исправить "неправильное словосочетание" короткий период времени высвечивалось только у россиян.
Напомним, недавно Google, которую обвинили в ведении информационной войны против России, таинственным образом убрала из поисковой выдачи сайты Минобороны и МИД РФ. Как позже разъяснили специалисты компании, руководство подобных требований не направляло.
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