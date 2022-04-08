Почему это произойдёт – не уточняется.

Под конец прошлого месяца, когда санкции перестали удивлять, стало окончательно ясно, какой будет судьба YouTube в России. На удивление многих, сервис пока исправно работает, хоть он и заблокировал для всего мира несколько отечественных СМИ. В том числе Russia Today. Вместо блокировки Ютуба в Минцифры РФ 23 марта высказали опасения по поводу двух крупнейших магазинов для приложений под операционные системы Android и iOS: Google Play и Аpp Store. Тогда было сказано, что однажды пользователи могут заглянуть в телефон и обнаружить, что установленные программы больше не обновляются, а скачать новые попросту не удаётся.

реклама

Сегодня в ходе выступления в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин ещё раз подтвердил вышесказанное. По его словам, ключевые монополисты рынка мобильных приложений (Google Play и Аpp Store) могут скоро перестать работать на территории РФ. Вероятнее всего, в правительстве имели в виду такой исход событий, когда Запад введёт против России новые санкции. Стоит отметить, что оба магазина принадлежат американским компаниям: Google владеет Google Play, в чём не трудно догадаться по схожему названию, а Аpp Store принадлежит Apple.

Отечественный аналог Play Market – NashStore – собираются выпустить уже 9 мая, т.к. экосистема Android весьма податлива и с ней можно легко работать. iOS, с другой стороны, боле закрытая. Создать на ней российский аналог Аpp Store будет значительно сложнее. Для этого вначале потребуется разрешение от самой Apple.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Над ускоренной разработкой NashStore задумались, вероятно, в тот момент, когда Google Play отключил для оплаты российские карты Visa и Mastercard. Теперь оттуда можно скачать только бесплатное ПО. Если верить Мишустину, возможно, скоро исчезнет и оно. Кроме прочего, во время выступления глава правительства поднял тему монетизации российских интернет-ресурсов.

Источник.