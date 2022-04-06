Тем не менее, этот человек умеет делать инвестиции.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Кроме самых популярных и громких проектов Илона Маска, которые принесли ему десятки миллиардов долларов, предприниматель известен своим умением инвестировать. Однако не всегда его проекты попадают на рынок. Например, Tesla Cybertruck до сих пор решает проблемы с правительствами европейских стран, а робот Tesla-Bot не получил какой-либо точной даты выхода. Тем не менее, на этих названиях он получил состояния.

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В очередной раз основатель Tesla доказал своё умение грамотно выбирать место для инвестиций, когда за менее чем $3 млрд купил 9,2% акций одной из самых популярных в мире соц. сетей Twitter, заблокированной в России. За сутки после приобретения стоимость одного актива увеличилась с 40 до 50 долларов, рыночная капитализация поднялась до 40 млрд долларов. Сам Илон Маск получил от сделки $15 млрд чистой прибылью.

Вероятно, конечной целью покупки было не стать членом совета директоров Twitter, как предполагалось, а занять в компании более высокую должность. Возможно, даже собрать контрольный пакет акций и занять пост генерального директора. Так или иначе, первого он уже добился. Миллиардер получил место в совете директоров корпорации сроком на 2 года.

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Должность CEO Илон не получит до того самого момента, пока не состоится годовое собрание акционеров (планируется на 2024 год). Если оное перенесут, перенесётся и назначение на высший пост.

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