В "переходный период" разработчики обещают работу без изменений.

Спустя больше месяца после начала событий на Украине из России ушли сотни иностранных корпораций. В том числе AMD, Amazon, Nvidia, Samsung, H&M, Coca-Cola, McDonald's, Netflix, Sony, и это только малый список. Видеоигры для россиян некоторые разработчики также перекрыли. Например, об уходе с российского рынка заявили в Epic Games, Microsoft, Rockstar Games, Minecraft, Ubisoft и т.д. В чём точно можно было не сомневаться – так это в белорусской студии Wargaming.

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Её передовой центр разработок находится в Минске, управляет ею предприниматель из Белоруссии Виктор Кислый. Сегодня в сеть просочилась новость, что и там всё не так однозначно. Спустя несколько часов Wargaming официально подтвердила, что уходит из России. Создатели World of Tanks рассказали, что за последнее время они провели большой анализ бизнес-операций по всему миру и пришли к решению передать права на видеоигры в РФ и РБ независимой компании Lesta Studio.

По словам представителя Wargaming, в студии не ждут от этого ни малейших доходов или экономических выгод. Более того, компания рассчитывает на "тяжелые времена", однако от принятого решения не отказывается.

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Во время передачи проектов Wargaming в Lesta Studio, как говорят в компании, изменений в работе всех продуктов, в том числе World of Tanks, не последует. Разве что, ими будет управлять новый владелец. Главную студию в Минске Wargaming закрывает, уточняя при этом, что сотрудникам, которые могут пострадать во время процесса, предоставят выходное пособие и максимально возможную поддержку со стороны руководства. Официальных обновлений WoT от Wargaming больше получать скорее всего не будет.

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