Несколько последних дней российские компании соревнуются, кто быстрее займёт освободившуюся на рынке нишу: соц. сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta – признана экстремистской организацией) окончательно заблокировал Роскомнадзор, но толкового аналога так до сих пор и нет. На данный момент конкурента 3: Россграм, Now от бывшего разработчика Яндекса и малоизвестная Fiesta.
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Все три предельно похожи друг на друга и соединяют в себе общий мотив: максимально скопировать интерфейс Instagram. Если Россграм и Now находятся на стадии премодерации, то Fiesta уже доступна на iOS. Более того, концепция соц. сети использовалась ранее, однако не сыскала популярности среди пользователей, ведь в наличии всегда находился уже изученный и проверенный временем Instagram.
С блокировкой оного Fiesta начала набирать первые скачивания, а затем и вовсе поднялась в российский ТОП приложений App Store, заняв там первое место. Среди возможностей приложения сегодня:
- Редактирование профиля, заполнение описания
- Мессенджер, возможность создавать и присоединяться к группам
- Уведомления об активностях того или иного подписчика
- Стандартные Push-уведомления
- "Сториз". Есть функция самоудаления по таймеру
- Подписки и подписчики
- Лента новостей/публикаций
- Создание мероприятий на карте
Главный экран приложения в точности напоминает расположение иконок в Instagram. Лайки, комментарии, репосты, закладки и прочее остались на своих местах, разве что им немного изменили контуры. Единственным нововведением можно назвать запланированные мероприятия, включающие следующие вкладки:
- Друзья
- Образование
- Вечеринка
- Авто
- Игры
- Спорт
Для регистрации не потребуется даже номер телефона. Хватит электронной почты и пароля. Доступна авторизация через Google или Apple ID.
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