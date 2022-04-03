Логично, ведь на рынке появилась свободная ниша.

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Несколько последних дней российские компании соревнуются, кто быстрее займёт освободившуюся на рынке нишу: соц. сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta – признана экстремистской организацией) окончательно заблокировал Роскомнадзор, но толкового аналога так до сих пор и нет. На данный момент конкурента 3: Россграм, Now от бывшего разработчика Яндекса и малоизвестная Fiesta.

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Все три предельно похожи друг на друга и соединяют в себе общий мотив: максимально скопировать интерфейс Instagram. Если Россграм и Now находятся на стадии премодерации, то Fiesta уже доступна на iOS. Более того, концепция соц. сети использовалась ранее, однако не сыскала популярности среди пользователей, ведь в наличии всегда находился уже изученный и проверенный временем Instagram.

С блокировкой оного Fiesta начала набирать первые скачивания, а затем и вовсе поднялась в российский ТОП приложений App Store, заняв там первое место. Среди возможностей приложения сегодня:

Редактирование профиля, заполнение описания

Мессенджер, возможность создавать и присоединяться к группам

Уведомления об активностях того или иного подписчика

Стандартные Push-уведомления

"Сториз". Есть функция самоудаления по таймеру

Подписки и подписчики

Лента новостей/публикаций

Создание мероприятий на карте

Главный экран приложения в точности напоминает расположение иконок в Instagram. Лайки, комментарии, репосты, закладки и прочее остались на своих местах, разве что им немного изменили контуры. Единственным нововведением можно назвать запланированные мероприятия, включающие следующие вкладки:

Друзья

Образование

Вечеринка

Авто

Игры

Спорт

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