Похожий интерфейс и логотип мы уже где-то видели. Где?

Около недели назад в сети появились первые новости о том, что на замену заблокированному Instagram, разработчики которого (в лице компании Meta), оказались экстремистской организацией, скоро придет отечественный "Россграм". В последние дни жизни социальной сети её модераторы разрешили публикацию записей с оскорблением российских военных и призывами к насилию над ними. "Россграм" пообещали представить вчера. Так и произошло.

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В официальном Telegram-канале "Россграм" появилось несколько публикаций, по которым можно сообразить, что это вообще за соц. сеть будет, для чего, на кого ориентирована, и когда появится для массового пользователя. На последний вопрос, ответа, кстати, пока нет.

Опубликованное видео с работой приложения называется "партнер-релизом приложения". В нём видно, как Андрей Зобов, разработчик и идейный вдохновитель проекта, тщательно переформатировал былой Instagram в нечто новое, со своим уникальным дизайном и несколькими иконками. Формат публикаций в принципе практически не отличается от Instagram: расположение автора, его аватарки, значок лайка, комментария и "поделиться", "добавить в закладки" – всё на своих прошлых местах.

Логотип "Россграм" тоже от части напоминает по контурам логотип Instagram, а ещё точь в точь повторяет перевернутый логотип Beats by Dre (второй на фото ниже). Определённо есть сходство между "Россграм" и Pinterest (правый).

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В интерфейсе приложения присутствуют уже знакомые нам возможности. Среди новых – возможность поделиться видеороликом с YouTube, Dailymotion и Vimeo. RuTube в перечне по неизвестным причинам нет. Запуск соц. сети намечен на апрель. Первыми, кто его опробует, будут блогеры со 100+ тысячами подписчиков. Разработчикам нужно убедиться, что сервера выдержат резкий наплыв большого количества пользователей.

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