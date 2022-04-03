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По улицам Мюнхена скоро будут ездить на 100% экологичные автобусы с солнечными панелями

Производство поручили молодой немецкой компании Sono Motors.
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Идея возобновляемых источников энергии в Европе стоит давно, и стоит ребром. Сотни исследований доказали, что если автомобили на бензине и дизеле продолжат ездить по дорогам в городах, это грозит серьёзными экологическими последствиями в обозримом будущем. В Нью-Йорке вообще дело дошло до возможной экологической катастрофы.

Избавить население от вредных выхлопов в Европе уже почти удалось: стоимость автомобилей не на электрике возросла во много раз, а налог на их хранение для некоторых стал неподъёмным. Таким образом, число частных автомобилей на электрике превысило 1,33 млн. В Китае, для сравнения, количество электрокаров оценивается в 1,25 млн. Однако по-прежнему остался общественный транспорт. С недавних пор за него тоже "принялись".

Так, молодая немецкая компания Sono Motors сообщает, что начинает выпуск пассажирских автобусных прицепов с солнечными панелями на крыше. Внедрять проект поможет городская транспортная организация Мюнхена, на улицах которого и опробуют первые образцы в реальных условиях.

По подсчётам, каждый из 300 автобусов с солнечными панелями в год сэкономит государству примерно 2 500 литров дизеля, а выбросы CO2 сократит на 6,5 тонн. Конструкция предусматривает отсутствие водителя и сильную сцепку между двумя "вагонами".

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Разработчики проекта рассказывают, что всего на корпусе автобуса будет установлено 20 гибких солнечных панелей мощностью в 2000 Вт каждая. Новейшая система передачи тока позволит питать от солнечной энергии бортовые приборы, рулевую систему прицепа; отправлять питание на создание комфортных условий для пассажиров (подогрев и вентиляцию салона).

Кроме желания на практике отследить работу такого устройства, в Sono Motors планируют разработать наиболее выгодный маршрут с точки зрения попадания на панели солнечной энергии.
Источник.

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