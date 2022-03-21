Об импортозамещении стали говорить слишком поздно.

Ещё в начале прошлого месяца в сети стали появляться первые новости о том, что чиновники всё чаще поднимают в своих кругах тему импортозамещения. Тогда было не совсем понятно, что и чем собрались замещать, и почему именно сейчас, а не, скажем, год назад. 24 февраля, почти месяц назад, Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к падению рубля и появлению новых санкций.

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Сейчас можно судить, что об импортозамещении начали говорить слишком поздно. Особенно влияние иностранных компонентов видно на автомобильной промышленности. По данным "Ведомостей", с момента признания ДНР и ЛНР независимыми государствами 21 февраля, а также из-за последствий санкций от Европы и США, цены на легковые автомобили в Росси выросли на 30-60%.

В основном причин этому две: практически полное отсутствие импортозамещения на автомобильном рынке (большая доля иностранных комплектующих) и прекращение поставок машин от некоторых компаний. Несмотря на то, что 83% продаваемых машин в России собираются на отечественных заводах, сейчас им категорически не хватает деталей.

Ген. директор компании «Автоdom» Андрей Ольховский в интервью "Ведомостям" рассказал, что они фиксируют подорожание автомобилей на 60-70% за последний месяц. 40% из них занимает изменение рекомендованных цен и нестабильность курса рубля, а оставшиеся 20–30% – наценка дилеров, трудности с оплатой, увеличение стоимости перевозки и т.д.

Среди поставщиков, которые временно остановили выпуск новых машин на территории РФ: Volkswagen Group Rus, Mercedes, Hyundai, Nissan, Renault, BMW и Toyota.

Остановили поставки новых машин корпорации Audi, General Motors, Lexus, Honda, Porsche, Jaguar Land Rover, Volvo и т.д.

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Директор "Автостата" Сергей Удалов считает, что в сравнении с 2021 годом в нынешнем году рынок легковых авто сократится на треть.