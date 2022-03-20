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Humble Bundle и Itch.io собрали для гуманитарной помощи в Украину более 15 миллионов долларов
Все они пойдут исключительно в миротворческие организации.
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В рамках специальной миротворческой акции независимый магазин Itch.io собрал в один пакет более 1 000 популярных игр, общая стоимость которых превышает $6 500, если покупать по отдельности. С 7 марта по вчерашний день все игры можно было получить по привлекательной цене – $10 и больше. За эту сумму сотни тысяч людей оформляли подписку. Ключевым моментом мероприятия является то, что все вырученные средства до последнего цента пойдут на гуманитарную помощь в Украину. За короткий период времени Itch.io удалось накопить 6 миллионов долларов. Транзакции будут осуществлены в скором времени.

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С такой же целью свой пакет создали Humble Bundle. На этот раз огромное количество игр, в том числе Back 4 Blood, Fable, Metro Exodus, Quantum Break, PGA Tour 2K21, Kerbal Space Progam, Amnesia и другие до сих пор продаются за символическую сумму в $40.

Вырученные деньги и в том и в другом случае переведут в фонды Международного медицинского корпуса и организации Voices of Children. Акция Humble Bundle закончится в конце следующей недели. На данный момент Itch.io и Humble Bundle планируют пожертвовать на гуманитарную помощь в Украину $15 миллионов: 6 миллионов долларов от первой и 8 миллионов евро от второй.

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В прошлом Itch также проводили акцию под названием "Racial Justice And Equality bundle" в поддержку движения BLM. После её окончания в государственные фонды перевели больше 8 миллионов долларов.

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#humble bundle #itch.io
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