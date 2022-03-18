С начала событий на Украине Россию покинуло приличное количество иностранных компаний. Почти все сферы жизни лишились чего-то привычного, как, например, фастфуд McDonald’s или мебельные магазины IKEA. Пока неизвестно, какой удар это нанесёт экономике, но в Госдуме уже заранее начали говорить о возможных ограничениях для тех, кто решил уйти добровольно, а не из-за санкций.
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Депутат Евгений Фeдоров предложил запретить всем компаниям, которые покинули российский рынок по своей воле, работать и размещать свой бизнес в России в ближайшие 10 лет. Их действия, по словам депутата, несут явную неопределённость, а главы компаний чётко показали, что не хотят больше сотрудничать.
Соответствующее предложение Фeдорова предполагает, что компании либо вернутся в Россию до 1 мая и продолжат работать так, как работали раньше, либо коммерческая деятельность для них будет недоступна 10 лет по причине нецелесообразности такого сотрудничества.
Среди самых первых, кто объявил об уходе, оказались Volkswagen, McDonald’s, Apple, Microsoft, Shell, Toyota, IKEA, IBM и Porsche. В скором времени их собираются национализировать. Решение о передаче представительств этих компаний в собственность Российской Федерации сейчас находится в Генпрокуратуре. Вместе с ними организация «Общественная потребительская инициатива» включила в список для национализации ещё более 40 различных иностранных фирм.
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