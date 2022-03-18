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В Госдуме предложили запретить ушедшим иностранным компаниям возможность вернуться на срок 10 лет
Список компаний, подлежащих национализации, тоже опубликован.
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С начала событий на Украине Россию покинуло приличное количество иностранных компаний. Почти все сферы жизни лишились чего-то привычного, как, например, фастфуд McDonald’s или мебельные магазины IKEA. Пока неизвестно, какой удар это нанесёт экономике, но в Госдуме уже заранее начали говорить о возможных ограничениях для тех, кто решил уйти добровольно, а не из-за санкций.

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Депутат Евгений Фeдоров предложил запретить всем компаниям, которые покинули российский рынок по своей воле, работать и размещать свой бизнес в России в ближайшие 10 лет. Их действия, по словам депутата, несут явную неопределённость, а главы компаний чётко показали, что не хотят больше сотрудничать.

Соответствующее предложение Фeдорова предполагает, что компании либо вернутся в Россию до 1 мая и продолжат работать так, как работали раньше, либо коммерческая деятельность для них будет недоступна 10 лет по причине нецелесообразности такого сотрудничества.

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Среди самых первых, кто объявил об уходе, оказались Volkswagen, McDonald’s, Apple, Microsoft, Shell, Toyota, IKEA, IBM и Porsche. В скором времени их собираются национализировать. Решение о передаче представительств этих компаний в собственность Российской Федерации сейчас находится в Генпрокуратуре. Вместе с ними организация «Общественная потребительская инициатива» включила в список для национализации ещё более 40 различных иностранных фирм.
Источник.

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