Ни один автомобиль из Европы стоимостью выше 50 тыс. евро больше не подлежит экспорту.

С начала консолидированной санкционной войны, которую развязала Америка, с российского рынка ушли или временно приостановили деятельность больше сотни крупных Западных компаний. В том числе и автопроизводители. Их влияние на отечественную экономику можно было назвать монопольным. Уже с 24 февраля их количество начало постепенно уменьшаться. Об уходе поспешно объявили Honda, Foton, Smart, Audi, Volvo, Jaguar, BMW, Nissan и многие другие. Сегодня это закрепили законодательно.

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Бюро промышленности и безопасности США ввело эмбарго на поставку в Россию "товаров роскоши". Среди товаров (500 шт.) оказались почти все автомобильные марки. Электромобили и машины со вторичного рынка также подпадают под запрет. Продавать их в Россию теперь запрещено.

Вслед за США санкции против автомобильных концернов ввели в Европе. В частности, в Россию запретили ввозить автомобили, конечная стоимость которых превышает 50 000 евро. Из этого следует, что поставки Audi A6 и A8, Volkswagen Touareg, XC90, BMW 5-Series и Volvo XC60 прекращаются.

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Возможно, очень скоро российский рынок покинут автомобили BMW X5, X6 и X7, производимые на заводе «Автотор» в Калининграде. Несмотря на место сборки, в них много американских комплектующих, которые вскоре после санкций станут дефицитным товаром.

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