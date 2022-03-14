"Платформа открыто нарушает права и свободы граждан России" – Антон Горелкин.

Недавно видеохостинг YouTube заблокировал множество государственных СМИ России и удалил канал отечественного журналиста Владимира Соловьёва, после чего всем стало ясно, что площадка долго не протянет. "Под горячую руку" Роскомнадзора уже попали Facebook и Instagram. Компанию Meta в ведомстве признали экстремистской. Речь не идёт о возможности блокировки Ютуба. Это дело времени.

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О намерениях Роскомнадзора в очередной раз упомянули в Госдуме. Замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщает, что компания Google в последнее время открыто не соблюдает конституцию РФ. Роскомнадзор не раз отправлял ей письма с требованием вернуть в открытый доступ «Советское радио. Гостелерадиофонд» и «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», и популярно объяснить, что послужило причиной для ограничения трафика. Если площадка не предпримет меры в самые кратчайшие сроки, ей грозит полная блокировка на территории России.

Тем временем в Роскомнадзоре вспоминают, что только с 2020 года YouTube 36 раз недобросовестно ограничил каналы отечественных СМИ, страницы спортсменов и общественных деятелей. В ведомстве говорят, что американские ресурсы всё чаще проводят шовинистскую и дискриминационную политику в отношении России, запрещая гражданам смотреть их же собственные каналы.

"Если Ютуб и дальше будет выступать орудием в информационной войне США против России, он будет заблокирован в ближайшие дни. Основания для этого у нас есть уже давно" – Антон Горелкин.

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Более того, в ведомстве проигнорировали блокировку «РИА Новости», «Россия 1», ТАСС, «Первый канал», РБК, НТВ, «Известия», ВГТРК, РЕН-ТВ и других. Вероятнее всего по той причине, что их убрали из показа везде, кроме России.