Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Стоимость RTX 3090 в России уже доходит до 500 тысяч рублей
Цены на видеокарты не падают, как ожидалось, а только растут.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

После тяжелой зимы, когда цены на графические ускорители не могли не огорчать, их дефицит практически полностью лишил геймеров самого важного элемента в ПК, наступила весна. Карты постепенно дешевеют с каждым днём. nVidia пообещала увеличить производство, курсы криптовалют посыпались вниз. В Европе, например, купить некоторые модели Radeon RX или GeForce RTX можно по вменяемой цене с наценкой в 10-20%. Бюджетные и доступные модели вроде RTX 3050/RX 6500XT наконец оправдали своё название и появились на полках. Но не в России.

реклама

За последние недели курс рубля до сих пор не может зафиксироваться на каком-то определённом значении, из-за чего магазинам приходится то поднимать цены, то опускать. Бюджетные модели видеокарт подорожали до такой степени, что теперь стоят за 100 тыс. рублей. Топовые чипы покоряют невиданные высоты. В частности, в DNS RTX 3090 продаётся за полмиллиона рублей, хотя даже по нынешнему курсу её рекомендованная цена не превышает 170 тыс. руб. ($1 500).

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

За обычную средне-бюджетную RTX 3070 Ti в магазинах просят чуть более 240 тыс. руб. при рекомендованной цене 130 тыс. рублей ($1 200). Ещё один наглядный пример – GTX 1660 Super позапрошлого поколения. Её цена на сегодняшний момент составляет 130 тыс. рублей. (РРЦ 30 тыс. руб. или $240).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 3080 #rtx 3090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

RTX 3080 теперь можно взять в аренду на месяц: подписка GeForce NOW стоит $20
GeForce RTX 3090 Ti поступит в продажу одновременно с выходом обзоров видеокарты 29 марта
Видеокарты Intel ARC Alchemist могут выйти в период с мая по июнь 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры Intel и AMD вернулись в российские магазины – скидки доходят до 230 000 рублей
284
14 марта парламент ЕС может ограничить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
21
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
32
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
6
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
3
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
388
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
29
Разработчик-одиночка занялся созданием Road to Vostok — симулятора выживания на границе Финляндии и России
7
Call of Duty: Warzone выйдет для Android и iOS
+
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
184
Спустя четверть века после рождения C++Builder 1 теперь доступен для бесплатной загрузки
10
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
254
Привычно прямоугольный смартфон Sony Xperia Ace 3 станет конкурентом iPhone SE 2022
+
Koch Media сняла с продажи в России игры серий Metro, Saints Row, Dead Island и другие
51
Ремейк Dead Space теперь официально выйдет в начале 2023 года
5
К выходу готовится обновленный смартфон Redmi Note 11S 5G
+
BMW отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания двигателя
+
Появилось новое подтверждение мощности GeForce RTX 4090 на уровне 600 Вт
84
Steam Deck получил драйверы для Windows
2
Европейские власти хотят запретить оборот энергоёмких криптовалют
3

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
34
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
1
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
5

Сейчас обсуждают

Huigen
15:30
так вроде уже
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
wolfire
15:30
самсунг тоже уходит?
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
Felsher03
15:30
Сегодня под мостом поймали Зеленкина с хвостом? Было или еще нет? Когда вам пи з да придет, а то какой вечер уже от дел по дому отвлекаете?
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
Евгений Шувалов
15:29
Автор, ты читал новости?
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Виталий Shokerxxx
15:29
перебери аккум замени банки сам.. главное балансир не выбрасывай..
Илона Маска беспокоят инфляция, перебои с логистикой и рост цен на сырьё
Виталий Искра
15:29
Лично я с самого начала, когда в следствии первых наездов запада вынули с пыльных полок наши разработки, с огромным интересом за этим всем слежу. Я с огромным удовольствием, купил бы себе такой пк и х...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
«HASH»
15:28
В Корее хотяб фашиков не было никогда. Там таких стреляют сразу, и без разговоров.
Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
Dimastiy
15:28
эти "товарищи" только если так помогут
Министр экономики Тайваня предложила сотрудникам ASUS в России готовиться к возможной эвакуации
Asmodeus
15:28
Очень рекомендую к просмотру.
Илона Маска беспокоят инфляция, перебои с логистикой и рост цен на сырьё
Analog
15:27
они уже уходили, в 2014 по-моему
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем