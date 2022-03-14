Цены на видеокарты не падают, как ожидалось, а только растут.

После тяжелой зимы, когда цены на графические ускорители не могли не огорчать, их дефицит практически полностью лишил геймеров самого важного элемента в ПК, наступила весна. Карты постепенно дешевеют с каждым днём. nVidia пообещала увеличить производство, курсы криптовалют посыпались вниз. В Европе, например, купить некоторые модели Radeon RX или GeForce RTX можно по вменяемой цене с наценкой в 10-20%. Бюджетные и доступные модели вроде RTX 3050/RX 6500XT наконец оправдали своё название и появились на полках. Но не в России.

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За последние недели курс рубля до сих пор не может зафиксироваться на каком-то определённом значении, из-за чего магазинам приходится то поднимать цены, то опускать. Бюджетные модели видеокарт подорожали до такой степени, что теперь стоят за 100 тыс. рублей. Топовые чипы покоряют невиданные высоты. В частности, в DNS RTX 3090 продаётся за полмиллиона рублей, хотя даже по нынешнему курсу её рекомендованная цена не превышает 170 тыс. руб. ($1 500).

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За обычную средне-бюджетную RTX 3070 Ti в магазинах просят чуть более 240 тыс. руб. при рекомендованной цене 130 тыс. рублей ($1 200). Ещё один наглядный пример – GTX 1660 Super позапрошлого поколения. Её цена на сегодняшний момент составляет 130 тыс. рублей. (РРЦ 30 тыс. руб. или $240).