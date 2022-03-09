Как и предполагалось, после специальной операции на Украине Западные компании и правительства США и Европы отреагировали на действия России резко негативным образом. На данный момент по количеству санкций РФ обогнала Иран. Из нашей страны ушли крупные корпорации по типу Samsung или Apple, но это не должно было сильно навредить отечественной экономике. Дабы не допустить дефицита, поддержать Россию должны были в Пекине, что и произошло, однако китайские производители за последние две недели снизили поставки своих смартфонов более чем в два раза.
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Первая причина тому кроется в том, что у ритейлеров нет возможности сориентироваться с курсом рубля, который не может закрепиться ни на одном значении. Ещё вчера вечером он превышал 150 рублей к доллару, а сейчас доллар продаётся за 120 рублей. Чтобы минимизировать расходы, китайской стороне нужно существенно увеличивать цены на технику, чего явно не ждут простые пользователи. Из-за нестабильности рубля стоимость техники корректируется каждые несколько часов. Российские дистрибьюторы на время "взяли выходной". Они возьмутся за работу, когда курс перестанет прыгать вверх/вниз.
Вторую причину снижения поставок, по данным Financial Times, спровоцировало опасения Китая ухудшением отношений с США. Несмотря на то, что Китай пообещал России "нормальные деловые отношения", множество компонентов для китайских смартфонов привозится из Америки, поэтому их нельзя поставлять в РФ, как раньше. Кроме того, если Xiaomi, Huawei и прочие займут нишу Apple с Samsung на российском рынке, Вашингтону это точно не понравится.
Похожая ситуация и с банковскими услугами. Несколько лет активного продвижения системы CIPS (China International Payments System), которая могла бы заменить российским банкам SWIFT, пока не дали существенных результатов. На открытие счёта в Банке Китая требуется не меньше недели. Единственное, что остаётся китайским производителям, – это ждать хоть какой-то стабилизации российской валюты.
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