Ранее ушли CD Projekt RED, Rockstar Games, Electronic Arts и Activision Blizzard

Сегодня утром к сотням компаний, которые приняли решение не работать на территории России, присоединились Rockstar Games, Electronic Arts и Activision Blizzard. Вчера с рынка вышла польская CD Projekt RED. О том, что их смартфоны, наушники, телевизоры и прочая техника не будет поставляться в РФ, сообщили Samsung с Apple. Отказалась от сотрудничества и Microsoft, которая забрала с собой весь софт, в том числе Windows. Недавно выяснилось, что в России теперь не будет Minecraft – одна из самых популярных игр в мире.

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Согласно сообщениям портала Газета.Ru, знаменитая песочница Minecraft внезапно пропала из магазинов приложений App Store и Google Play. Причём только в российском регионе. В США и других странах она остаётся доступной и на данный момент. Разработчики не сообщали об ошибках, поэтому вывод напрашивается сам по себе.

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На тех устройствах, где игра ещё доступна в Google Play, при открытии показывается не обычная Minecraft, а её урезанная демо-версия. По словам Microsoft, ограничение поставок не должно сказаться на простых пользователях и продажах софта. О Minecraft вообще не упоминается. В Западных СМИ утверждают, что если Mojang Studios официально не объявила о своей позиции, исчезновение игры вполне может оказаться недоразумением.

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