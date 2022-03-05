Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Minecraft удалена из GooglePlay и AppStore
Ранее ушли CD Projekt RED, Rockstar Games, Electronic Arts и Activision Blizzard
анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Сегодня утром к сотням компаний, которые приняли решение не работать на территории России, присоединились Rockstar Games, Electronic Arts и Activision Blizzard. Вчера с рынка вышла польская CD Projekt RED. О том, что их смартфоны, наушники, телевизоры и прочая техника не будет поставляться в РФ, сообщили Samsung с Apple. Отказалась от сотрудничества и Microsoft, которая забрала с собой весь софт, в том числе Windows. Недавно выяснилось, что в России теперь не будет Minecraft – одна из самых популярных игр в мире.

реклама

Согласно сообщениям портала Газета.Ru, знаменитая песочница Minecraft внезапно пропала из магазинов приложений App Store и Google Play. Причём только в российском регионе. В США и других странах она остаётся доступной и на данный момент. Разработчики не сообщали об ошибках, поэтому вывод напрашивается сам по себе.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

На тех устройствах, где игра ещё доступна в Google Play, при открытии показывается не обычная Minecraft, а её урезанная демо-версия. По словам Microsoft, ограничение поставок не должно сказаться на простых пользователях и продажах софта. О Minecraft вообще не упоминается. В Западных СМИ утверждают, что если Mojang Studios официально не объявила о своей позиции, исчезновение игры вполне может оказаться недоразумением.
Источник.

#minecraft
15
Показать комментарии (15)

Материалы по теме

Впечатляющая текстурная модификация Minecraft позволяет превратить комнату в каюту из Mass Effect
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские учёные изобрели ракетный двигатель нового поколения, превосходящий аналоги в 10 раз
60
Отказ от поставок российских космических двигателей РД-180 может нанести ущерб военной космонавтике США
75
Глобальная версия Poco X3 Pro получает стабильное обновление MIUI 13
17
Процессоры Эльбрус лишили доступа к открытому ПО OpenBLAS, а Microsoft ушла с российского рынка
85
Очередная сборка Windows 11 пытается сократить углеродные выбросы
1
69 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 в первой половине 2022 года
4
Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
121
Полная остановка поставок неона и криптона из Украины может привести к росту цен на полупроводники
15
Правительство США пытается заставить Binance и Coinbase заблокировать счета жителей России
24
Ремонтопригодность Galaxy S22 и S22 Ultra оценили в 3 балла из 10
3
В свежем видео вестерна Weird West показали взаимодействие с NPC
2
Лишённую цензуры версию скандального проекта Agony выпустят в виде DLC
+
Российские магазины повышают цены на процессоры: Ryzen 9 5950X за 250 тысяч, а Core i9-12900K за 160 тысяч рублей
56
Intel и AMD приостановили поставки в Россию видеокарт и процессоров, а на очереди PlayStation 5 и Xbox Series S/X
36
Игровой компьютер за 1 миллион рублей – магазины РФ подняли цены на видеокарты и процессоры в 2 раза
79
ICANN не будет отключать Россию от интернета
156
Биткоин дешевеет на фоне снижения инвестиций из РФ и Украины – аналитики фиксируют бычий тренд
12
Microsoft временно прекращает реализацию товаров и услуг на территории России
144
ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG329Q-W
2
Илон Маск поставил в Украину антенны Starlink и рассказал о способах камуфляжа и аэрозольной краске
15

Популярные статьи

Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
94
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
141
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4
Horizon Forbidden West — рецензия
8
О ремонте Sony Xperia Z2 и почему не стоит чинить модуль экрана
9
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
42
Орион: созвездие, в котором находятся массивные звездные ясли и самые яркие звезды
7

Сейчас обсуждают

0xffffh
23:00
дексп это чисто китай разработка и производство, от рассии здесь только наклейка как обычно
Minecraft удалена из GooglePlay и AppStore
Евгений Якимов
22:57
Создание учетной записи локального пользователя 1. Выберите Пуск Windows logo Start button > Параметры Gear-shaped Settings icon > Учетные записи Contact icon и щелкните "Семья и другие пользователи"....
Как не потерять доступ к Windows, если Роскомнадзор заблокирует Microsoft
zalupsmus
22:57
Херсон, Мелитополь, Запорожье, Бердянск.. сегодня жители этих городов тысячами собрались на площадях и решительно прогоняли вас, оккупантов. Не было ни одного уёпка с росфлагом. Ни одного! Все были с ...
Майнеров из РФ отключают от пулов, мешая добывать Эфир на видеокартах
0xffffh
22:56
уже послезавтра финляндия в нато будет, ракеты в одной минуте от питера )) также во всей восточной европе группировка нато теперь уже усилится в разы, а гонку вооружений раше не потянуть
Minecraft удалена из GooglePlay и AppStore
Stanislav_i
22:56
Моё отношение к пиратству:
В России могут разрешить пиратское ПО – что происходит, и как это повлияет на рынок
GumanoidT
22:54
Вот тут я в корне не согласен. Есть разные платы под Pentium 4. К примеру ASUS P4T, ABIT IC7-MAX3 или DFI LANParty Pro875 и т.п. Эти платы сейчас стоят гораздо дороже среднебюджетных современных плат.
О ремонте Sony Xperia Z2 и почему не стоит чинить модуль экрана
Huigen
22:54
так не сейчас) откроются 9-го) вы их прикрыли, чтоб дать тебе поржать, а то потом не сможешь, придется плакать))
В DNS вернулись процессоры, цены выросли в 2-3 раза
SeTi2019
22:52
Муниципальные районые службы, например. А там на выбор, от экономиста до программиста. Оклады от 6 тысяч рублей. Или ты думаешь, что что там по 100 тысяч платят?
Процессоры Эльбрус лишили доступа к открытому ПО OpenBLAS, а Microsoft ушла с российского рынка
daring
22:52
а где индейцы?
Правительство США пытается заставить Binance и Coinbase заблокировать счета жителей России
Хомячий Яд
22:52
я не могу ржать два раза в день над такими шутками
В DNS вернулись процессоры, цены выросли в 2-3 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем