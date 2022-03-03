Такой смартфон точно сможет позволить себе каждый россиянин.

Вместе с многими другими иностранными компаниями Apple недавно объявила, что выходит с российского рынка. Это означает, что в дефиците скоро окажутся смартфоны iPhone, планшеты iPad, наушники AirPods, ноутбуки MacBook Pro и множество других "яблочных" продуктов. Как известно, за годы сотрудничества iPhone уже стали неотъемлемой частью общества, но нет ничего незаменяемого. На российском рынке у Apple уже появился конкурент.

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В своём Telegram-канале депутат Госдумы Мария Бутина вчера представила смартфон отечественного производства AYYA T1. Его главная функция – возможность позвонить родным и близким, не боясь слежки: на корпусе AYYA есть специальная кнопка, которая на время звонка отключает камеру и микрофон. Работает устройство, по словам Марии Бутиной, не на Apple или Google, а на "Авроре" – российской ОС для мобильной техники. Купить AYYA T1 можно всего за 15 тыс. рублей, в отличие от iPhone, за которые просили больше 100 тыс. Чтобы подтвердить работоспособность смартфона, Мария прямо на видео позвонила с него своему папе, похвалив устройство за звук и качество связи.

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А теперь немного технических характеристик телефона, который способен заменить россиянам iPhone: IPS дисплей диагональю 6.5" с разрешением 1600x720, 13+5 Мп камера, процессор MediaTek Helio P70, 4 Гб ОЗУ и аккумулятор на 4000 мАч.

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