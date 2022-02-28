Пока что только частично. Полная блокировка ожидается со дня на день.

Уже несколько дней подряд главным рычагом давления на РФ со стороны Европы и Америки называют жесткие экономические санкции. В частности, отключение России от международной банковской системы SWIFT. Если это произойдёт (уже произошло), определённым банкам в РФ будут заблокированы международные переводы, что, по плану ЕС, должно изолировать российскую банковскую систему от остального мира.

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К сожалению, соответствующие меры в Европе уже не просто находят необходимыми, а полноценно принимают на верхних уровнях власти. Так, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что после долгих обсуждений главы МИДов стран ЕС таки согласились с просьбой Украины об отключении России от SWIFT. Но с небольшим исключением.

Во-первых, санкции распространяются далеко не на все действующие в России банки. На данный момент переводы между странами ограничат только ВТБ, Промсвязьбанку, Совкомбанку, «Открытию» и Новикомбанку. Судьба остальных лежит на столе переговоров, и не исключено, что их включат в новый санкционный лист в скором времени. Во-вторых, в Брюсселе исключили заморозку активов ЦБ.

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По словам главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова, отключение от SWIFT не только не принесёт ожидаемых проблем в экономике, но и укрепит позицию рубля как международной валюты. Более того, отныне Запад не сможет использовать все инструменты для контроля Россиян посредством банковских операций, т.к. их попросту не будет. Это, в свою очередь, даст отечественным банковским системам стимул к развитию и росту.