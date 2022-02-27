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В последнее время мы слышим много информации о грядущих санкциях против РФ со стороны как Западного мира, так и Тайваня. Европа и Америка заморозили счета нескольких крупных банков РФ, призвали AMD и Intel ограничить поставки процессоров (решение об этом уже вступило в силу), а также выдвинули предложение об отключении России от международной банковской системы SWIFT. Тайвань, в свою очередь, являясь лидером высоких технологий, присоединился к позиции ЕС.

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Местная компания TSMC – крупнейший экспортёр передовой микроэлектроники в мире, в числе клиентов которой Apple, Qualcomm, NVIDIA и AMD, разослала сегодня российским производителям процессоров "Байкал" и "Эльбрус" устные уведомления о том, что поставки комплектующих в РФ полностью прекращены. Промышленные поставщики на территории РФ также попали под санкции и теперь не смогут легально закупать элементы для сборки отечественных чипов.

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Стоит отметить, что важной оговоркой в санкциях против России выступал тот факт, что они не должны ударить по простому населению. Иными словами, товары потребительской электроники не должны исчезать с российского рынка. На какое время TSMC вводит санкции – пока что не уточняется.
Источник.

#tsmc
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