Не так давно правительство Китая полностью и безоговорочно запретило любые финансовые операции, так или иначе связанные с криптовалютами. В том числе хранение, добычу, продажу и обмен. Всё это время закон исправно соблюдался, хоть и существовал в реальности лишь "на бумаге". Теперь у него появилось официальное олицетворение в конституции КНР. Дело в том, что криптовалютные операции отныне квалифицируются как "незаконный сбор средств". Статья предполагает, что нарушившие её будут привлечены к уголовной ответственности и будут обязаны выплатить на пользу государства крупный штраф.
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В соответствии со статьёй 176 китайского уголовного кодекса, подозреваемые в операциях с криптовалютой получат два вида наказания: уголовный срок от 3 до 10 лет и штраф в размере от $7900 до $79 000 (670 тыс. и почти 7 млн рублей соответственно). Длительность ограничения свободы и размер штрафа зависят от тяжести преступления: мелким держателям ферм явно не грозит высшая мера наказания. Официально поправки вступят в силу уже с 1 марта текущего года.
По сообщениям миллиардера Илона Маска, запрет на криптовалюты в Китае вызван огромным количеством майнеров в прошлом, которые создавали на электрические сети чрезмерную нагрузку. Правительство КНР добавляет, что виртуальные деньги практически не подлежат контролю со стороны национальных банков, а также могут использоваться для отмывания денег и осуществления преступлений.