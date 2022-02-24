Как вы могли заметить, в последнее время криптовалюты совершенно не оправдывают своего изначального предназначения: вместо того чтобы стать гарантом независимости финансовых активов людей, они переросли в международный инструмент спекуляции; биржу, которой можно при желании самостоятельно управлять.
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События в Китае и в России повлияли на курсы популярных криптовалют сильнее, чем на них влияет Илон Маск. В особенности это почувствовали Bitcoin и Ethereum. Однако, сейчас выяснилось, что тогда их падение ещё только начиналось. За прошлую ночь, когда правительство РФ объявило о специальной операции на территории Востока Украины, биткоин подешевел на 8.5% ($34 337). Ethereum – на 12% ($2.300).
Похожая ситуация наблюдается с курсами Cardano, Solana и XRP. За ночь они потеряли 15, 8 и 12% своей стоимости соответственно. По мнению экспертов, отражение геополитических конфликтов на курсах криптовалют доказывает, что виртуальные деньги постепенно превращаются в привычные нам финансовые рынки.
Между тем, многие оптимистичные отметки для Bitcoin не сбылись. Ему предрекали резкий взлёт до $100 тыс. в самое ближайшее время. Если падение продолжится, вероятно, к началу лета на биржах первая криптовалюта будет стоить не больше $18-19 тыс.
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