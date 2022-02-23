Никаких запретов, только либеральный рынок криптовалют с некоторым регулированием со стороны государства.

Если вы интересуетесь громкими событиями в мире, то, наверное, помните, что случилось, когда правительство Китая официально запретило обиход любых криптовалют на своей территории. Курсы буквально упали в низ, и там и остались. Уже через некоторые время появились сведения от Центробанка, что подобный запрет примут на территории РФ. Курсы упали ещё раз, ниже прежнего. Однако тогда в дело вмешался Путин, заверив майнеров, что никто криптовалюты запрещать не будет. Это не выгодно.

реклама

С тех пор правительство активно разрабатывает налоги на виртуальные монеты, иногда рассказывая о своих идеях. Какие-то из них более либеральные, какие-то – менее. Рекордсменом по "невмешательству" можно смело назвать проект постановления о криптовалютах, который был подан в понедельник от Министерства финансов.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Согласно нему, Минфин не считает в данной ситуации необходимыми даже налоги на криптовалюты. Проект Министерства ничего не запрещает, а лишь предлагает гражданам, которые хотят работать в этой сфере, пройти онлайн-анкетирование. Главным пунктом в опросе будет подтверждение от граждан, что они знают риски, связанные с криптовалютами, и берут всю ответственность в случае неудачи на себя. Кроме того, каждый, кто пройдёт анкетирование, в обязательном порядке должен будет подтвердить личность. После прохождения теста пользователям откроется возможность покупать и продавать монеты на сумму до 600 000 рублей. В случае, если подтверждения личности не последует, сумма снизится до 50 000 рублей.

Источник.