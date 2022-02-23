Если вы интересуетесь громкими событиями в мире, то, наверное, помните, что случилось, когда правительство Китая официально запретило обиход любых криптовалют на своей территории. Курсы буквально упали в низ, и там и остались. Уже через некоторые время появились сведения от Центробанка, что подобный запрет примут на территории РФ. Курсы упали ещё раз, ниже прежнего. Однако тогда в дело вмешался Путин, заверив майнеров, что никто криптовалюты запрещать не будет. Это не выгодно.
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С тех пор правительство активно разрабатывает налоги на виртуальные монеты, иногда рассказывая о своих идеях. Какие-то из них более либеральные, какие-то – менее. Рекордсменом по "невмешательству" можно смело назвать проект постановления о криптовалютах, который был подан в понедельник от Министерства финансов.
Согласно нему, Минфин не считает в данной ситуации необходимыми даже налоги на криптовалюты. Проект Министерства ничего не запрещает, а лишь предлагает гражданам, которые хотят работать в этой сфере, пройти онлайн-анкетирование. Главным пунктом в опросе будет подтверждение от граждан, что они знают риски, связанные с криптовалютами, и берут всю ответственность в случае неудачи на себя. Кроме того, каждый, кто пройдёт анкетирование, в обязательном порядке должен будет подтвердить личность. После прохождения теста пользователям откроется возможность покупать и продавать монеты на сумму до 600 000 рублей. В случае, если подтверждения личности не последует, сумма снизится до 50 000 рублей.
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