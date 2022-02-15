Вначале предлагалось раздать устройства всем пенсионерам без исключения.

Пока вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призывает усердно восстанавливать сферу потребительской электроники отечественных производителей, в соседней Украине не считают импортные смартфоны на внутреннем рынке проблемой. Зато с ними связана более интересная новость: вскоре их будут раздавать бесплатно. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, вместе с Министерством цифровой трансформации была разработана новая программа для пенсионеров.

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Изначально говорилось, что каждый пенсионер в Украине сможет получить, как сообщают в правительстве, "бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон". Сегодня уточнили, что смартфон достанется только гражданам за 60, которые прошли 2-дозный курс вакцинации от Covid-19. Название программе президент решил не давать – эту прерогативу оставили за самими гражданами.

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В ходе нескольких брифингов и интервью в правительстве заявили, что регистрация на первые смартфоны намечена уже на апрель текущего года. К сожалению, без ответа остался вопрос, из какого фонда будет финансироваться данный проект и какова его конечная цель. По приблизительным расчётам, чтобы обеспечить устройствами всех пенсионеров, потребуется закупить около 8,5 миллионов смартфонов.