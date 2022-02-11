После очередного крупного падения курса на популярные криптовалюты у геймеров снова появилась надежда: видеокарты начнут дешеветь. Пару дней назад мы писали, что по прогнозам авторитетного издания Tom's Hardware, дефицит ускорителей подходит к концу, а цены приближаются к рекомендованным производителями. Кроме того, заметно увеличились поставки компьютерных комплектующих. Мощная доля критики и недоверия к порталу в комментариях себя не оправдала. Видеокарты и правда стали дешеветь.
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Пока что процесс наиболее заметен на примере Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050. Если стоимость первой ещё месяц назад превышала рекомендуемую в два раза, то сейчас среднюю модель PowerColor RX 6500 XT в Европе можно купить всего за 250 евро (21 тыс. рублей). Рекомендованная цена карты – 230 евро (20 тыс. рублей).
За неделю цены на RTX 3050 упали примерно на 80 евро: с 460-470 до 390 евро за штуку (40 тыс. рублей и 33 тыс. рублей соответственно). По оценкам экспертов, в случае с RTX 3050 это только начало. Видеокарта не успевает падать в цене лишь по той причине, что вышла намного позже RX 6500 XT, и в магазины её не успевают привозить столь большими партиями.
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