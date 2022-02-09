Порог, когда карты отсутствовали полностью, уже пройден.

Ещё недавно можно было лицезреть надписи "нет в наличии" в интернет-магазинах и пустые полки в обычных розничных сетях. Видеокарты на время перестали быть простыми кусками текстолита и превратились в своего рода сокровище. Но ненадолго. Их стоимость напрямую зависит от курса криптовалют, который сейчас позволяет рынку видеокарт вновь закрепиться на достигнутых результатах.

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По сообщениям ресурса Tom's Hardware, как только "крипта" упала вниз, магазины Европы начали пополняться графическими ускорителями в больших количествах. По крайней мере, весьма доступными видеокартами сегодня может похвастаться Германия, Франция, Португалия, Испания и Италия. Точно такой же процесс наблюдается в американском магазине Newegg: в наличии сотни карт разных ценовых категорий, но былого ажиотажа они у покупателей уже не вызывают. Причина тому простая – они слишком дорогие.

Логично заметить, что дорогими ускорители были и раньше. Коренным образом ситуацию изменил переход Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS), а также новость о том, что с падением курсов ведущих криптовалют время окупаемости самых прибыльных по хешрейту карт занимает годы. В издании говорят, что потребители увидели, к чему идёт дело, и больше не хотят переплачивать 100% стоимости видеокарт.

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Окончание дефицита тоже не за горами: релиз нового поколения чипов Ada Lovelace пополнит рынок больших количеством новых карт, в результате чего накопленные ритейлерами устройства так или иначе будут дешеветь. Уже сейчас поставки компьютерных комплектующих и бытовой электроники увеличились на 29% и 55% соответственно.

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