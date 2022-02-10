С такими вещами у нас в стране не шутят.

В последние годы правительство России активно берется с терроризмом. Во всех сферах. Кроме международных антитеррористических атак выявляются и случаи подрывной деятельности на родине. Так, например, недавно была раскрыта группировка из 3-х подростков, которые готовили нападение на здание ФСБ в Канске, предварительно отрабатывая механики и тестируя взрывчатые устройства в виртуальном мире игры Minecraft.

реклама

Об их планах сотрудники того самого ФСБ узнали, когда подростки наклеили на здание листовки с текстом "Государство — главный террорист". Проверка переписок с друзьями главного "террориста" Никиты Уварова дала понять, что угроза подрыва вполне реальная. В результате расследования Никиту досрочно приговорили к 9 годам заключения в колонии, на чём настаивало обвинение.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Пару дней назад 1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае, заседание которого проходило в закрытом формате, приговорил Никиту Уварова к 5 годам тюрьмы и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Согласно статье 205.3 УК РФ, Никита был пойман с поличным с намерением осуществить террористическую атаку на здание ФСБ. Его друзья, Богдан Андреев и Денис Михайленко, вышли "сухими из воды", т.к. сотрудничали со следствием и всячески содействовали делу, полностью признав свою вину. На момент совершения преступления в 2020 году Никите было 14 лет.

Источник.