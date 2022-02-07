С повышением курсов криптовалют в интернете всё чаще стали происходить "случайные" кибератаки на крупные биржи, в результате чего сам смысл неприкосновенности виртуальных денег был поставлен под сомнение. Как недавно выяснилось, кроме отдельных независимых хакерских группировок, в нападениях на многие популярные биржи виновато правительство Северной Кореи.
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В последние годы Генеральный секретарь ЦК ТПК Ким Чен Ын ведёт активную политику милитаризации государства, и расследование авторитетного издания BBC по данным отчёта ООН в очередной раз подтверждает, что правительство Северной Кореи замешано во многих атаках на криптовалютные биржи.
Недавний доклад ООН приводит чёткую статистику того, как власти финансируют хакеров из государственного бюджета, чтобы те взламывали биржи по всему миру и похищали от туда хранящиеся средства. Только за 2020-21 год хакерами из КНДР было украдено криптовалюты на более чем $500 000 000.
По мнению экспертов, страна тайно возобновила деятельность ядерного реактора в Йонбене, дабы продолжать испытания ядерного оружия. Досконально известно, что за всё время хакерами из Северной Кореи были украдены 2 миллиарда долларов США, большая часть из которых пошла на финансирование ракетной промышленности: строительство орудий массового поражения и их тестирования. Только за прошлый месяц КНДР провела 9 испытаний новейших прототипов своих баллистических ракет.
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