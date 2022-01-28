Доходы майнеров сыпятся на глазах.

Прямо перед наступлением крипто-зимы, то есть сейчас, наступил самый нестабильный период в майнинге криптовалют: курсы монет прыгают то вверх, то вниз, а "угроза" прихода модели PoS (Proof of Stake) может означать полную ликвидацию майнинга как такового. О своих успехах и неудачах в области виртуальных денег рассказали журналисты американского издания hardwaretimes.

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Перво-наперво они отмечают, что майнинг любых валют на видеокартах в последнее время только ухудшается. Это напрямую связано с тем, что за месяц Ethereum потерял почти 40% стоимости, опустившись с $4 000 до $2 500 за монету. Соединив падение курса с постоянно растущей сложностью майнинга можно предположить, что эра дефицита чипов приближается к своему концу.

В hardwaretimes отмечают, что топовая GeForce RTX 3080 Ti в день приносит не более 2 долларов, в месяц – 50 долларов, а в год – $600. Зная, сколько стоит видеокарта в европейских розничных сетях (примерно $2 200), мы выходим на целых 40 месяцев ожидания и мотания электроэнергии, чтобы карта начала выходить в плюс. Кроме того, с переходом на PoS майнеры, начавшие добычу сегодня, будут терять деньги независимо от исхода событий.

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В издании также говорят, что прочие популярные монеты вроде Raven, Cuckatoo и Octopus также теряют стоимость, хоть и не так стремительно, как эфир. На низкие курсы непосредственно влияет и правительство России, которое день ото дня грозит виртуальным деньгам новыми запретами на территории страны. Как бы там ни было, проблемы майнеров напрямую находят отражение в победах геймеров: если так будет продолжаться и дальше, nVidida RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000 во второй половине года не столкнутся с нехваткой товаров.

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