Для этого файлы игры подверглись серьёзному редактированию.

С выходом на ПК знаменитого эксклюзива Sony God of War он сразу собрал огромную фан-базу. Игра поразила проработанностью своих механик и низким порогом входа. Для более чем комфортной игры вам хватит GTX 1050 Ti на 4 Гб, а карты мощнее смогут показать невиданный до сих пор уровень гейминга. Тем не менее, не у всех есть такие устройства.

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Несколько дней назад мы уже рассказывали вам, как адаптировать God of War под AMD Radeon RX 550 с 2 Гб видеопамяти. Вчера появился способ отредактировать игру таким образом, чтобы она свободна запускалась практически на любом графическом адаптере. Не исключено, что её смогут потянуть даже новейшие образцы калькуляторов.

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Через файл конфигурации настройки игры опустили до самого минимума. По всей видимости, авторы издания перестарались: текстуры и мир God of War после их перевоплощений превратился в "пластилиновый" или "картофельный". Однако лица главных героев всё так же выделяются, а их противники кажутся не менее злыми, хоть и выглядят как в играх начала 2000-х. На видеокартах с 1 Гб памяти игра выдаст больше 60 fps в исходном разрешении. Скриншоты ниже.