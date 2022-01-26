С выходом на ПК знаменитого эксклюзива Sony God of War он сразу собрал огромную фан-базу. Игра поразила проработанностью своих механик и низким порогом входа. Для более чем комфортной игры вам хватит GTX 1050 Ti на 4 Гб, а карты мощнее смогут показать невиданный до сих пор уровень гейминга. Тем не менее, не у всех есть такие устройства.
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Несколько дней назад мы уже рассказывали вам, как адаптировать God of War под AMD Radeon RX 550 с 2 Гб видеопамяти. Вчера появился способ отредактировать игру таким образом, чтобы она свободна запускалась практически на любом графическом адаптере. Не исключено, что её смогут потянуть даже новейшие образцы калькуляторов.
Через файл конфигурации настройки игры опустили до самого минимума. По всей видимости, авторы издания перестарались: текстуры и мир God of War после их перевоплощений превратился в "пластилиновый" или "картофельный". Однако лица главных героев всё так же выделяются, а их противники кажутся не менее злыми, хоть и выглядят как в играх начала 2000-х. На видеокартах с 1 Гб памяти игра выдаст больше 60 fps в исходном разрешении. Скриншоты ниже.