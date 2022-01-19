Правда, для этого он применил "запрещённый приём".

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Когда было объявлено, что легендарная God of War выйдет на ПК в качестве порта с PlayStation, это определённо вызвало много положительных эмоций, однако были и негативные. Так, пользователи сильно сомневались, что Sony сможет сделать качественный порт игры с более-менее адекватными системными требованиями, чтобы, как говорится, "запустилось даже на калькуляторе". Тем не менее, в Sony смогли. Разработчики превзошли все ожидания, выкатив игру практически без единого бага.

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Так, игра отлично показывает пример хорошей оптимизации на видеокартах среднего и даже бюджетного уровня. Бюджет, однако, у каждого разный, и ютубер с ником GameGangsta решил проверить, можно ли комфортно поиграть в God of War на "старушке" AMD Radeon RX 550 с 2 Гб видеопамяти. Результат эксперимента его приятно удивил.

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На самых минимальных настройках графики в 1080р RX 550 выдала совершенно неиграбельный показатель в 20 fps с редкими падениями до 6 fps. Более-менее нормального количества кадров удалось достичь при снижении разрешения до 720р – 35 fps. Самый впечатляющий момент наступил, когда RX 550 потянула God of War в стабильных 60 fps. Для этого ютубер применил чит-код в виде AMD FidelityFX Super Resolution, где разрешение 640х360 удалось программным образом преобразовать (растянуть) в 1280х720p. Картинка от этого красивее не стала, как раз наоборот, но эксперимент удался. Желаемая цель была достигнута.