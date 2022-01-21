Примечательно, что раньше они считали с точностью до наоборот.

Пару дней назад AMD выпустила на рынок видеокарты RX 6500 XT. По большей части туда они не дошли, а те, которые появились по завышенным ценам, были раскуплены за считанные минуты. В числе характеристик графических процессоров 4 Гб видеопамяти типа GDDR6, что сделает карты не особо популярными в кругах майнеров и одновременно позволит геймерам запускать любые игры в 1080р на средних и высоких настройках. Об этом прессе рассказал Фрэнк Азор.

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Что примечательно, как сейчас модно говорить, в AMD "переобулись" прямо на наших глазах. Ещё в мае 2020 года в личном блоге представители компании поделились мнением, что 4 Гб памяти в наше время для игр категорически не хватает. Требовательные продукты нуждаются минимум в 6 Гб, а лучше и в 8 Гб памяти, дабы предоставить пользователям полноценный игровой опыт.

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В сообщении демонстрируют, насколько Radeon 5500 XT 8 Гб выигрывает у Radeon 5500 XT 4 Гб по производительности: старшая модель с лёгкостью запускает DOOM Eternal на "ультрах" в 1080р и показывает 75+ fps. Младшая модель не может даже потянуть соответствующие настройки качества. Более того, при переходе с 4 Гб до 8 Гб наблюдается повышение производительности в 100%. Вчера в AMD отметили, что запись блога отключили из-за устаревших данных.

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