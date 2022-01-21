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В AMD считают, что 4 Гб на RX 6500 XT с головой хватит для любых игровых проектов
Примечательно, что раньше они считали с точностью до наоборот.
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Пару дней назад AMD выпустила на рынок видеокарты RX 6500 XT. По большей части туда они не дошли, а те, которые появились по завышенным ценам, были раскуплены за считанные минуты. В числе характеристик графических процессоров 4 Гб видеопамяти типа GDDR6, что сделает карты не особо популярными в кругах майнеров и одновременно позволит геймерам запускать любые игры в 1080р на средних и высоких настройках. Об этом прессе рассказал Фрэнк Азор.

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Что примечательно, как сейчас модно говорить, в AMD "переобулись" прямо на наших глазах. Ещё в мае 2020 года в личном блоге представители компании поделились мнением, что 4 Гб памяти в наше время для игр категорически не хватает. Требовательные продукты нуждаются минимум в 6 Гб, а лучше и в 8 Гб памяти, дабы предоставить пользователям полноценный игровой опыт.

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В сообщении демонстрируют, насколько Radeon 5500 XT 8 Гб выигрывает у Radeon 5500 XT 4 Гб по производительности: старшая модель с лёгкостью запускает DOOM Eternal на "ультрах" в 1080р и показывает 75+ fps. Младшая модель не может даже потянуть соответствующие настройки качества. Более того, при переходе с 4 Гб до 8 Гб наблюдается повышение производительности в 100%. Вчера в AMD отметили, что запись блога отключили из-за устаревших данных.
Источник.

#amd #rx 6500 xt
22
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Сейчас обсуждают

Jaster
14:19
Включили секретный сопроцессор, ога..
В AMD считают, что 4 Гб на RX 6500 XT с головой хватит для любых игровых проектов
Kasyan
14:19
Сони сейчас нищая конторка на самом деле, если бы не PS4 они давно уже обанкротились, так просрали все свои бренды.
Sony намекает, что для выпуска электромобилей ей понадобится помощь партнёров
mr3080
14:16
Спасибо Дмитрий Олегович, за проделанную работу. Ни секунды не сомневался что статья выйдет ровно в 9:00. Традиционные пять звёзд, за стабильность! Жду с нетерпением дальнейших тестов! Также хочу выра...
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Kasyan
14:16
Это да видимо маркетолухи "перестарались" выкатить антимайнерскую карту.
AMD RX 6500XT: что ты такое
mr3080
14:16
Опять эта сказка перешел на огрызок у которого слабее ipc ,однопоток,работа с памятью и отзывчивость системы и рассказывает какой 1700 мощный.Понимаю ты перешел бы на 9900к или 12600к.
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
mr3080
14:15
Да всем ясно ты лох взял бета тест первый кукурузен 1700 с потанцевалом..Лол у 4790к мышка не двигалась небось из за озу.Всем давно известно 1700 мусор в играх который слабее 7600к. Не был бы он мусор...
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Jenka Alukard
14:13
Ну у 6900 точно не 0 будет) Ну да маркетологи конечно клоуны в любом случае. Для кого это делают непонятно))
NVIDIA рассказала о большом превосходстве RTX 3050 над GTX 1650 и GTX 1050
Kasyan
14:13
Как это не получилось?! Хуанито выкатил GT 1010, Хола Бола будет счастлив устанавливая в свои бомжсборки этот кусок текстолита!
В AMD считают, что 4 Гб на RX 6500 XT с головой хватит для любых игровых проектов
Kasyan
14:12
Хуанито такой же удод, выпустил кусок текстолита за 40$, которую барыги будут продавать за 80$ и назвал почему то видеокартой.
В AMD считают, что 4 Гб на RX 6500 XT с головой хватит для любых игровых проектов
G3XiQ
14:11
узкие проф. решения делают.
Видеокарту Intel Arc DG2-512EU протестировали в SiSoftware — уже лучше RTX 3070 Ti и RX 6700 XT
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