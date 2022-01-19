Похоже, ситуация его полностью устраивает.

8 октября прошлого года Rockstar Games выпустила 3 своих новых игры под общим названием Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Игры, в общем-то, не новые, а лишь ремастеры старых популярных проектов. Зная, что улучшить графику гораздо проще, чем написать игру с самого начала, в Rockstar решили не уделять многим моментам должного внимания, о чём впоследствии во время релиза сильно пожалели.

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Геймеры, получив за 5 тыс. руб. игры нишевого класса, в долгу не остались, разнеся рейтинг проекта в пух и прах. Пользовательские оценки на metacritic не превысили даже 1 балла из 10 возможных, это не считая тысяч постов о багах и проблемах всех трёх игр. В особенности GTA: San Andreas. Её, похоже, посчитав, что игра и так довольно хороша в плане графики и механик, практически не стали изменять. Всё это время фанатам было интересно, что о провале GTA: The Trilogy думает генеральный директор Rockstar Штраус Зельник, ведь впереди GTA 6, а волнения растут с каждым днём.

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Сегодня он наконец дал свой первый комментарий по поводу Трилогии. В интервью CNBC CEO компании сказал, что на старте продаж у игр был маленький глюк, который уже исправлен. Во всех других аспектах GTA: The Definitive Edition показала себя отлично. Директор рад за проект и воодушевлён его популярностью. Что до реальных продаж The Trilogy – об этом в Rockstar Games не говорят. По крайней мере, публично. Мы до сих пор не знаем, сколько конкретно копий удалось продать, хотя и без отчётов можем догадаться, что крайне мало.

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