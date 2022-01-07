Причем делает он это абсолютно легально и с разрешения.

Мы привыкли, что антивирусы, как правило, за исключением некоторых особенно недобросовестных экземпляров, помогают компьютерам работать с файлами и продлевают долговечность системы. В редких случаях, один из которых случился с Norton 360, все происходит иначе. Norton 360 – признанный во всём мире самый популярный антивирус с пользовательским рейтингом около 9,8 из 10 баллов. Для сравнения, у Касперского 8,7 баллов.

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Как рассказывают юзеры антивируса на страницах Twitter и Reddit, он всегда исправно работал. Внезапно, чего никто даже не заметил, при новой установке около месяца назад программа включила маленькую галочку, которую автоматом ставит инсталлер. Она касается системного майнинга в фоне. Как оказалось, тысячи пользователей, не отключивших галочку, пострадали от работы модуля Norton Crypto.

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Пользователи, столкнувшиеся с проблемой критического расхода ресурсов, сообщают, что не могут даже удалить модуль из антивируса, т.к. он автоматически был запрограммирован неудаляемым. Чтобы прекратить фоновый майнинг, единственным решением остаётся полное удаление и переустановка Norton 360 с заранее отключённым модулем. За первые сутки тема о том, как Norton 360 скрыто добывает криптовалюту, набрала на Reddit более 600 комментариев.