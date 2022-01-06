В начале майнингового кризиса хитрые продавцы продавали новые нераспечатанные карты в два раза дороже, чем рекомендует производитель, и это казалось им выгодной сделкой. Немного после они перешли на 3-кратную модель. Если так карту оценили в $500, дешевле её $1 500 её найти было сложно. Недавно особенно жадные спекулянты решили, что пришло время продавать карты в 4 раза дороже. Так, за новую RTX 3090 Founders Edition на eBay уже просят $6 100 при рекомендуемой цене в $1 500. Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC Edition продавец оценил в $6 300. На одних лишь двух таких экземплярах спекулянт хочет заработать почти $13 000.

В том же магазине продаётся майнинговая установка за $16 000. В её комплектацию входят 5 карт серии RTX 30 без LHR и одна RTX 30 с LHR общей мощностью в 450 Mh/s. За такую сумму покупатель получит RTX 3090, 3080, 3070 и 3 штуки RTX 3060 Ti. Все карты были в активном использовании более полугода. Хотя общая рекомендованная стоимость для всех ускорителей не превысит $3 800, продавец в своей правоте уверен и объявление удалять не собирается.

В последнем паке идут также несколько блоков питания с материнской платой, однако нет никаких сомнений, что непомерно высокая цена вызвана именно наличием в нём карт серии Ampere. Как долго будет продолжаться дефицит микропроцессоров и насколько ещё взлетят цены на видеокарты в будущем – неизвестно.