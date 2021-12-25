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Telegram хранит сообщения в виде стандартных незашифрованных текстов на своих серверах
Об этом сообщил создатель мессенджера Signal
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Все мы так или иначе слышали о пресловутой безопасности мессенджера Telegram. Его репутация, в отличие от большинства конкурентов, чиста как стекло и не запятнана неприятными случаями, когда аккаунты пользователей выдавались спецслужбам или полиции. Но откуда пошла эта информация и является ли она в такой степени подлинной, каковой её хотят поддерживать? Ответ на этот вопрос дал основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк.

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По его словам, речь даже не о том, насколько разработчики Telegram ценят своих пользователей, а о том, как они хранят их личную информацию. Сообщения и переписки не появляются из воздуха и не исчезают после отправления. Все они проходят через базу данных, где, как говорит Мокси, хранятся без какой-либо обработки/шифрования. Сообщения клиентов Telegram висят там некоторое время в виде стандартного текста.

В то же время Meta хранит данные от мессенджеров Facebook и WhatsApp зашифрованными сквозным шифрованием, чтобы их было сложнее раскодировать при попытках взлома. Кроме того, случайно подобранные комбинации потребуют у взломщиков значительно больше времени.

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Что касается Telegram, эксперт на собственном опыте может сказать, что каждый, у кого есть доступ к серверам, имеет в своём распоряжении все переписки, мультимедийные данные и тексты миллионов людей по всему миру. Наверняка Павлу Дурову – создателю Телеграма, есть что сказать на этот счёт, поэтому осталось дождаться его комментария.
Источник.

#telegram
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