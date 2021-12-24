Его просто нельзя не экстраполировать на Киберпанк.

Все мы помним, как некоторое время назад компания CD Projekt Red не раз публично извинялась перед игроками. В студии признавали, что Cyberpunk 2077 не показали на консолях прошлого поколения; что фактически обманули игроков и совсем не оправдали их завышенные ожидания. Тем не менее, после выхода игры прошло больше года, и геймеры простили студии все ошибки. Конечно, никто не упускает возможности снова "потроллить" её за провал года, однако извинения были приняты.

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Чего бы не ждали от Киберпанка игроки, со временем они поняли, что в CDPR работают такие же люди с такими же проблемами, как и у них, и если после одной, пускай и большой ошибки, делать так, чтобы разработчики обанкротились, в будущем продолжения легендарного Ведьмака не будет.

Так вышло, что именно в Ведьмаке 3 недавно обнаружили пророческое послание от CDPR под названием "Письмо с извинениями". Оно появляется, когда по ходу одной из миссий игрок не находит материалов для создания меча "Укол Вины". Происходит это из-за очень редкого бага, разрушающего сундук с мечом и всё его содержимое.

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Как вы можете увидеть снизу, в письме разработчики из Си-Ди-Пиар (CD Projekt Red) говорят, что все мы делаем ошибки, людям свойственно ошибаться. Если что-нибудь сломалось, это нужно починить, ведь главное в жизни – это учиться на этих самых ошибках. Завершающими строками становится мысль, что если кто-то пострадал по вине CDPR, стороне полагается компенсация: Си-Ди-Пиар не творит зла.