Под угрозой могут оказаться все онлайн игры.

Сегодня при упоминании слов "цензура" или "запрет" в числе первых ассоциаций возникает Китай. Там даже школьникам запрещено играть в день больше, чем того хочет государство. Нечто более лояльное, но тоже очень похожее на китайскую систему, планируют создать в России. Отделение главного радиочастотного центра, подчиняющегося Роскомнадзору сообщило, что они разрабатывают ИИ-механизм, который будет патрулировать видеоигры и выявлять в них нежелательный контент.

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После обнаружения разработчикам игры будет выслано предупреждение, а если требования регулятора не будут удовлетворены, игру заблокируют на территории РФ. Как сообщают в ГРЦ, система будет буквально патрулировать разные уровни игры и искать незаконные материалы: пропаганду наркотиков, призывы или угрозы к убийству, суицид и тому подобное.

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После небольшой "пробежки" по уровням алгоритм выставит оценку, на сколько баллов видеоигра может навредить гражданам РФ. К примеру, Call of Duty: Modern Warfare 2019-го года, где российские солдаты под командованием генерала Баркова убивали невинных жителей ради веселья, явно получила бы низкий рейтинг, а то и вовсе была бы справедливо помечена как нежелательный контент. "Под горячую руку" сотрудников Роскомнадзора могут попасть все мультиплеерные игры, в которых присутствует голосовой чат. На данный момент угрозы выявляются собственными силами ГРЦ.

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