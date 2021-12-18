Пару дней назад некий тогда ещё неизвестный Джексон Дэвидсон с ником @jaxson_davidson опубликовал в Твиттер видео, как работает майнинговая ферма с огромным количеством видеокарт. Если быть точным, их там около 7 000 штук. В ролике он коротко рассказывает, насколько тяжело ему достался личный контракт с nVidida, и почему у него столько карт, в то время как геймеры по всему миру не могут получить даже 1 экземпляр для личных нужд.
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Пользователи, увидев, что имеют дело с профессионалом, задали ему множество связанных с криптовалютами и самой фермой вопросов. Например, почему владелец "фабрики" выбрал именно RTX 3070 Founder's Edition, а не аналогичные по мощности ASIC-майнеры, единственной функцией которых является добыча определённой криптовалюты. По словам эксперта, покупая ускоритель вместо интегральной схемы, он получает больше профита, времени для отдыха и гибкости в использовании. Кроме того, майнить Ravencoin на ASIC нельзя, зато видеокарты впоследствии можно легко перепродать, чем Джексон вскоре и займётся.
Ещё один ответ был дан на вопрос, каким образом вся эта гигантская ферма охлаждается. Логично, что такое количество одновременно работающих видеокарт должно выводить много теплого воздуха. Как объясняет майнер со стажем, квартиру под ферму он арендует в местном дата-центре за $150 в месяц, что довольно дорого. Под полом установлены охлаждающие кондиционеры, ведущие потоки воздуха к вентиляционным отверстиям на потолке, откуда смертельный для чипов жар уходит на улицу.