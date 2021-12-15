С момента выхода консоли PlayStation 5 прошел уже год, а большинство желающих так и не смогло получить новое поколение по адекватным ценам. Ситуация с дефицитом и кризис в мире полупроводников не даёт возможности продавать PS5 Digital Edition за 35 тыс. рублей. Переиграть спекулянтов, продающих модели с наценкой в 10, 20, а то и 30 тыс. рублей уже пытались многие магазины электроники, так или иначе проигрывая "битву" при самых изощрённых методах защиты.
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Очередная волна поставок консолей нового поколения пройдёт завтра в маркетплейсе Ozon в 12:00 по Москве. Распродажа планируется закрытой. Приобрести устройства смогут лишь те клиенты магазина, которые ранее подавали заявки и на электронную почту получили соответствующие письма с уникальными номерами.
По традиции, надеяться на толковую распродажу, где на покупку дадут время, не стоит. Все попытки продать PS5 заканчиваются тем, что консоли раскупают за 10 секунд, а уникальные номера попросту кончаются из-за пустого склада. Кроме того, Ozon принял решение оформлять заказ на PlayStation 5 только в том случае, если пользователь согласится дополнительно приобрести в комплекте с самой приставкой любой гаджет, будь то пульт дистанционного управления, камера или наушники.